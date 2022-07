Direttamente durante la conferenza stampa, il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la trattativa che ha portato Rolando Mandragora in Viola.‘È italiano, lo conosciamo bene e ci dà più soluzioni dal punto di vista tattico. Sul lato comportamentale l'ho già avuto e so che è un top player. Abbiamo la convinzione che alcune delle cose che ha, non avesse Torreira e che il mister lo possa migliorare ulteriormente. Sarà una persona positiva per la squadra e tutta Firenze’