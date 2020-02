Il calciomercato è finito e le società iniziano a valutare l'operato in questa finestra di mercato. Molte le operazioni concluse in questa finestra di riparazione. Nella consueta conferenza stampa di chiusura del mercato di gennaio, ha parlato Daniele Pradè, ds della Fiorentina: "Abbiamo solo Chiesa da discutere. Su Chiesa non abbiamo nessun appuntamento organizzato, non c’è nessuna fretta. L’incontro tra il Presidente Commisso ed Enrico è andato molto bene, insieme valuteremo la situazione migliore. Federico sta dando il 100% e non vogliamo mettergli nessuna pressione".