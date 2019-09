Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida alla Juve.



OBIETTIVI - “Chiediamo una crescita, ma bisogna essere sinceri, il primo allenamento com tutta la squadra Montella l’ha fatto ieri. Siamo convinti di aver fatto una buona squadra, con ampi margini di crescita”.



SULLA FORMAZIONE - “Domanda da fare all’allenatore. Con la Juve comunque ogni modulo lascia il tempo che trova, devi essere perfetto, devi fare una gara di sacrificio, devi sorprenderli nella pressione, nell’aggressione. Va fatta la partita perfetta”.



SU CHIESA - “Frasi particolari per trattanerlo? Non ci sono frasi particolari, c’è la stata la voglia di tenerlo e farlo stare la centro del progetto, e costruir qualcosa di importante. Lui lo sa, lo ha capito, e sono convinto farà molto bene”.



SULLA FIGURA DEL DIRETTORE SPORTIVO - "La figura del ds non esiste più come un tempo, ora dopo il mercato deve dare certezze e identità a tutto il gruppo che lavora all’interno della struttura. Le vittorie nascono dal contributo di tutti”.