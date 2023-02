Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato al canale telematico del club al termine della sfida contro la Juve.'Ci gira tutto storto, ma dobbiamo stare sul pezzo. Giovedì c’è un impegno importantissimo e dobbiamo tirarci su in classifica, che è brutta. Non ce la meritiamo. Però ci siamo, dobbiamo chiuderci in una bolla. Siamo venuti a fare la gara, la Juve gioca così, in ripartenza con dei fuoriclasse. Però dobbiamo fare risultati, c’è poco da fare. Dopo la gara con la Lazio e quella col Torino in Coppa pensavamo di risalire. La demoralizzazione è grande da parte di tutti, dobbiamo stare tutti vicini'.