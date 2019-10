Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina parla a Radio Sportiva (tra le altre cose) del futuro di Federico Chiesa: "E' un campione affermato. Sapevo e sapevamo quello che poteva darci. Sono sicuro che l'arrivo di Ribery gli ha dato uno stimolo in più, gli faccio l'in bocca al lupo per la partita della nazionale di sabato. Parlare con il padre? Non c'è niente da rasserenare, non ci sono problemi. Rinnovo? In questo momento non ne stiamo parlando".