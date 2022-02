Dopo aver battuto l'Empoli in campionato, ora la Juve si concentra esclusivamente sulla delicata trasferta di Firenze, in programma per il 2 marzo all'Artemio Franchi. Anche i Viola sono concentrati e lo si evince dal messaggio di sfida lanciato dal ds del club gigliato Daniele Pradè che, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.



'Adesso pensiamo alla partita di mercoledì con la Juve: per noi è quasi una partita della vita. Queste son delusioni grandi. Abbiamo questo spirito e questa forte identità, ma la nostra strada è ancora lunga perché una partita così una squadra esperta non la perde mai'.