Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara persa contro il Milan, in cui ha fatto riferimento anche alla sconfitta subita contro la Juve.'L’abbiamo dominata, come con la Juve, però portiamo a casa un pugno di mosche. Non so se ci manca qualcosa, lavoriamo tutti insieme per capire quali sono le nostre mancanze ma ogni volta che dobbiamo salire un gradino, lo scendiamo. Una partita così dovevamo in tutti i modi nemmeno pareggiarla, ma vincerla. Il Milan aveva defezioni importanti, era una situazione da aggredire a livello di motivazioni'.