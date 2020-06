Daniele Pradè, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai Sport, soffermandosi anche sul mercato, in particolare sulle cessioni: "Se c'è qualche giocatore che vuole andare via, viene da noi e se ne parla. Ad oggi nessuno è venuto a chiederci la cessione".



SU CHIESA - "Bisogna essere in due per fare certe cose. È un giocatore apprezzatissimo dalla società, poi dipende da lui".



SU CASTROVILLI - "È un ragazzo umile e semplice. È un centrocampista moderno, che gioca sempre a testa alta. Per noi sarà un piacere pensare di vederlo con la maglia numero 10 sulle spalle. È sempre pericoloso e gioca in profondità. È un punto fermo della Fiorentina che verrà".