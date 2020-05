1









Il patron dell'Udinese Pozzo ha parlato a Il Gazzettino commentando il futuro di Rolando Mandragora, centrocampista che la Juve può riscattare per 26 milioni di euro. Il numero uno ha dichiarato: "Mandragora? È una situazione che dobbiamo ancora valutare. È un ragazzo serio e un giocatore importante. Noi saremmo felici se rimanesse qui a Udine con noi, ma sappiamo anche che potrebbe non essere così. Non farei previsioni al momento, così come su qualsiasi altro giocatore".