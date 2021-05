Il presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dove, tra gli argomenti toccati, ha parlato di Juventus e Superlega: "La Superlega è un'idea assurda che non ha avuto vita. In realtà non è nemmeno nata e lì si è chiusa la questione. Agnelli sta facendo gli interessi specifici della Juventus e non sempre questi sono gli interessi del calcio. Per l'Udinese la Champions League è un obiettivo da raggiungere. De Paul è un giocatore fantastico, speriamo che rimanga perché ci fa divertire".