Gianmarco Pozzecco, allenatore ed ex giocatore di pallacanestro, ha raccontato del suo rapporto con Fabio Paratici, CFO della Juventus. Ecco le sue parole a Calciomercato.com: "Oggi ha un ruolo di rilievo nella Juve, ma non è stato agevolato da una carriera importante da calciatore. Se è arrivato fino a lì è perché ha grandi capacità. Aneddoti? Meglio non raccontare nulla, altrimenti gli avvocati della Juventus potrebbero schiacciarmi. Il loro potere economico supera il mio"