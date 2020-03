L'ex Juve, ora assistente allenatore dell'Ajax Christian Poulsen, ​secondo quanto riportato dal' Telegraaf' si trova attualmente in quarantena. Il centrocampista, infatti avrebbe cenato ​nella giornata di venerdì scorso, ad una festa di compleanno dove era presente anche una persona risultata positiva al Coronavirus. ​Sbarca l’emergenza Coronavirus anche nel calcio, quindi il tecnico dell'Ajax Erik ten Hag non potrà contare sul suo assistente Christian Poulsen ​fino a venerdì 13 marzo come misura preventiva. Momento complicatoanche per il calcio mondiale quindi, che ora trema.