Calcio e Finanza - I poteri di Comolli alla Juventus: mercato fino a 75 milioni, rapporti istituzionali e sponsor

Dopo un lungo percorso internazionale tra Premier League, Turchia e Ligue 1 francese (con l’ultima esperienza da presidente del Tolosa), Damien Comolli è ufficialmente entrato nell'organigramma della Juventus con il ruolo di Direttore Generale. Riporterà direttamente all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, e il suo incarico si prospetta strategico tanto sul piano sportivo quanto su quello istituzionale e commerciale.L’analisi dettagliata dei poteri conferiti a Comolli, come evidenziato dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, mostra un mandato estremamente ampio.

Rappresentanza istituzionale: Comolli volto della Juventus davanti alle istituzioni

Lega Serie A

FIGC

CONI

UEFA

FIFA

ECA

Gestione sportiva: tra mercato, contratti e tesseramenti

Acquisti e cessioni di calciatori/calciatrici:

Fino a 45 milioni di euro con firma singola

Fino a 75 milioni di euro con firma congiunta con AD o Presidente

Contratti sportivi:

Validi per calciatori/calciatrici, tecnici, allenatori

Limiti identici alle operazioni di mercato

Rapporti con agenti: potrà stipulare e risolvere contratti di mandato nei limiti economici sopra citati

Tesseramenti:

Gestione dei nulla osta

Potere disciplinare interno

Accordi con società dilettantistiche: piena libertà nella stipula e risoluzione

Poteri commerciali: marketing e gestione della proprietà intellettuale

Marketing e sponsorizzazioni:

Fino a 16 milioni di euro con firma singola

Fino a 50 milioni di euro con firma congiunta

Marchi e diritti:

Tutela legale e registrazione di brevetti, design, marchi

Azioni legali contro contraffazione

Gestione dei diritti d'autore e dei contenuti digitali

Contratti di fornitura: beni, servizi e valorizzazione del brand Juventus

Forniture:

Contratti fino a 16 milioni di euro

Inclusi diritti TV, licensing, academy, training camp e franchising

Stadio e impianti sportivi:

Accordi per concessione e utilizzo da/verso soggetti terzi

Gestione del personale: assunzioni, licenziamenti e immigrazione sportiva

Personale sportivo:

Assunzione, sospensione e licenziamento di dirigenti e assimilati (ai sensi del D.Lgs. 36/2021)

Definizione di retribuzioni, indennità e transazioni

Sportello immigrazione:

Pratiche per nulla osta, contratti di soggiorno e adempimenti connessi per atleti stranieri



Una figura centrale per il futuro della Juventus

Comolli avrà pieni poteri di rappresentanza verso tutte le principali entità del calcio nazionale e internazionale:Sarà responsabile di firmare comunicazioni ufficiali, denunce, istanze e documenti utili alla presenza della Juventus nelle sedi istituzionali.Comolli avrà la delega diretta su diverse operazioni sportive. In particolare:Anche la sfera commerciale rientra sotto il controllo di Comolli, con ampie competenze su:Il nuovo Direttore Generale gestirà anche tutte le attività legate alla fornitura e alla promozione del brand:Comolli avrà infine un ruolo decisivo nella gestione delle risorse umane in ambito sportivo:Con questa mossa, la Juventus affida a Damien Comolli non solo la guida del progetto sportivo, ma anche la rappresentanza e la gestione operativa in tutte le principali aree del club, dalle strategie di mercato alla valorizzazione economica del brand, come evidenziato da Calcio e Finanza. Una scelta che rafforza l’ambizione della società bianconera di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo con un modello sempre più strutturato ed efficiente.