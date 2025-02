Potenza-Juventus Next Gen 1-1, le pagelle: colpo Afena-Gyan, bene Adzic. Brambilla, cosa gli vuoi dire?

Getty Images for Lega Serie A

La sensazione che resta al termine della gara è quella di un'occasione sprecata . La Juventus Next Gen non va oltre l'1-1 sul campo del Potenza, in una partita che avrebbe potuto portare un bottino pieno. I bianconeri subiscono il vantaggio potentino con Schimmenti, ma pareggiano con il goal di, che riequilibra la sfida. Un pareggio che, guardando il contesto del match, lascia qualche rimpianto.L'episodio chiave arriva nel primo tempo, quando il Potenza rimane in dieci uomini, una situazione che avrebbe potuto spianare la strada alla Juventus Next Gen per prendere il controllo della gara. Tuttavia, la squadra di Massimo Brambilla non riesce a sfruttare la superiorità numerica, mostrando poca incisività in fase offensiva. Manca quel guizzo decisivo per cercare con convinzione la vittoria, e alla fine il pareggio sembra il risultato più giusto per quanto visto in campo.

Potenza-Juve Next Gen, le pagelle

Daffara 6.5 – Incolpevole sul goal, per il resto al solito una gara attenta

Villa 6 – Partita di attesa e controllo, esce troppo presto per infortunio

Dal 32' Mulazzi 6.5 – Assist per Afena-Gyan. Per nulla distratto dal mercato

Scaglia F. 5.5 – L'impressione è che Schimmenti lo beffi alle spalle

Gil Puche 6 – Cresce in intensità e autorevolezza ad ogni partita

Comenencia 5 – Non entra mai in partita

Dl 62' Pietrelli 6.5 – Cambia ritmo alla Juve

Macca 6 – Qualche buono strappo, non sempre al centro del gioco

Faticanti 6.5 – Cervello del centrocampo, gira lui e gira tutto il resto

Adzic 6.5 – Classe, dribbling, recuperi. Fa tutto e lo fa bene

Dal 62' Afena Gyan 7 – Entra, segna e sfiora pure il bis. Fa il suo.

Turicchia 6.5 – Martello pneumatico sulla corsia di sinistra

Guerra 6 – Cuce centrocampo e attacco con maestria, ma manca qualcosa negli ultimi metri

Semedo 6 – Tanto impegno, tanta corsa, ma negli ultimi metri non è particolarmente pericoloso

All. Brambilla 6.5 – Vero, la sensazione è quella dell'occasione mancata. Ma è il dodicesimo risultato positivo consecutivo, la squadra è viva e gioca bene. Cos gli vuoi dire?

Nonostante il rammarico per l'occasione sfumata, il punto conquistato consente ai bianconeri di rimanere in piena corsa per la zona playoff. Servirà però un atteggiamento più deciso nelle prossime partite per trasformare partite come questa in successi e consolidare le ambizioni di alta classifica.