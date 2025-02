Potenza-Juventus Next Gen 0-0 LIVE: ancora Semedo! Ci prova anche Adzic

Getty Images

Momento magico per la Juventus Next Gen , che continua a stupire in Serie C. Con la vittoria sull'insidioso, la squadra allenata da Massimoha allungato la sua impressionante striscia positiva, arrivando a undici risultati utili consecutivi. Nelle ultime cinque giornate, grazie a quattro vittorie e un pareggio, i giovani bianconeri hanno mostrato un rendimento eccezionale, eguagliato soltanto, attuale capolista del girone C. Un cammino che testimonia la crescita costante della formazione bianconera, sempre più consapevole delle proprie potenzialità.





Juve Next Gen-Potenza: la cronaca in diretta

25' - Turicchia al volo! Centrale

10' - Transizione di Macca, palla per Adzic che si accentra e tira ma la conclusione è centrale

9' - Gil spazza sull linea di porta, ma l'arbitro ferma il gioco per fuorigioco

7' - Adzic serve Turicchia, cross basso nel mezzo, Semedo apre il piattone e il pallone esce di poco

3' - Palla nel mezzo di Semedo, Riggio devia e per poco non infila nella sua porta

1' - Via al match!





Juve Next Gen-Potenza, le formazioni ufficiali

JUVE NEXT GEN (3-5-2)

Daffara;

Villa,

Scaglia F.,

Gil Puche;

Comenencia,

Macca,

Faticanti,

Adzic,

Turicchia;

Guerra (C),

Silva Semedo

POTENZA (4-3-3)

Alastra,

Felippe Nascimento,

Riggio,

Castorani,

Caturano (C),

Rillo,

Verrengia,

Erradi,

Petrungaro,

Novella,

Rosafio

Juve Next Gen-Potenza, dove vederla in tv e streaming

L’obiettivo dellaè ora quello di prolungare questa striscia positiva e avvicinarsi alla zona playoff, un traguardo che a inizio stagione sembrava complicato ma che ora appare sempre più concreto. Il prossimo ostacolo sarà il, squadra reduce da tre sconfitte consecutive e desiderosa di riscatto davanti al proprio pubblico. La sfida in programma allo stadio Viviani si preannuncia quindi intensa e combattuta, con i bianconeri pronti a confermare il loro stato di forma e a consolidare le proprie ambizioni in un campionato sempre più competitivo.La sfida tra Potenza e Juventus Next Gen, in programma domenica 16 febbraio alle 12:30, sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su Sky Go e Now TV.