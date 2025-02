Potenza-Juventus Next Gen, i convocati: c'è di nuovo Adzic

AFP via Getty Images

La Juventus Next Gen torna in campo in trasferta, questa volta sul campo del. I bianconeri sono in netta ripresa ormai da diverse partite: sono infatti undici i risultati utili consecutivi, che hanno visto la Juve cambiare letteralmente volto e passare dalla zona retrocessione ad avvicinarsi ai playoff.Nell'ultima giornata è arrivato un altro successo contro un avversario tra i più tosti del campionato: il. Con i giallorossi è stato anche il momento di, autore di uno splendido goal su punizione, oltre che di una grande prestazione che ha dimostrato il suo talento.

Potenza-Juventus Next Gen: i convocati

1 Garofani

3 Afena-Gyan

5 Macca

6 Comenencia

7 Mulazzi

10 Anghelè

11 Cudrig

13 Poli

16 Amaradio

17 Guerra

23 Scaglia F.

24 Citi

26 Gil Puche

27 Cat Berro

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

33 Perotti

34 Turco

40 Villa

45 Adzic

46 Turicchia

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Silva Semedo

99 Pietrelli

Anche oggi il montenegrino sarà con la Next Gen, un'opportunità per mettere minuti nelle gambe e farlo con continuità, per proseguire un percorso di crescita e giocarsi le proprie carte anche con i più grandi. Del resto, se la Juve è in ripresa 'è merito del lavoro dei ragazzi. A loro ho detto che con il lavoro avremmo superato le difficoltà. C’era un po’ di sfiducia, poca autostima, come può capire, in giovani che non si erano mai trovati in un contesto del genere, quello di dover lottare per salvarsi. Allora, bisogna cambiare la testa': parola di, intervenuto ieri a Corriere Torino.