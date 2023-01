Partenza da sinistra, strattoni della difesa avversaria che non lo fermano, movimento ad accentrarsi e poi destro a giro che si infila sul secondo palo: così, come se nulla fosse, ma in realtà è tutto, Federicoha sbloccato l’impasse e riportato la Juve avanti, contro il Monza.Dopo più di un anno, il numero 7 della Juventus è tornato al gol, ed è un gol che dimostra davvero tutto.A rendersi conto del momento gli stessi compagni. Dopo che il pallone va in rete, per un momento sopprimono l’istinto di gettarglisi addosso, gli lasciano tutto il palcoscenico, gli applausi e le esultanze.