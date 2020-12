La partita tranon è mai una partita come le altre. Nella città di Firenze l'attesa è spasmodica per un match che vale una stagione. In quest'occasione, i 90 minuti di questa sera saranno arricchiti dalla probabile presenza dell'ex Federico Chiesa, fresco di passaggio dai viola alla Vecchia Signora. A conferma dell'aria frizzante che si respira nel capoluogo toscano, è arrivata la dichiarazione dell'azienda di servizio postale Postini Fiorentini: "COMUNICAZIONE UFFICIALE in vista della partita di stasera per la giornata di oggi ci saranno delle restrizioni relative alla nostra zona di consegna diretta. Non garantiamo il servizio nelle seguenti vie: Via Tacchinardi Via Moggi Via Lippi (e Macia) Via Agnelli Via Boninsegna Viale Torricelli (solo i numeri pari) Borgo Allegri Via della Chiesa Via casa Morata Via di Lapo. Orgogliosi della vostra comprensione, FORZA VIOLA".