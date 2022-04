Niente posti via ranking in Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la UEFA avrebbe deciso di non assegnare due posti nella competizione ad altrettante squadre "storiche" non qualificate per il torneo ma per un'altra delle coppe europee, come si era pensato nella fase di studio della nuova formula a 36 club e a girone unico, che entrerà in vigore dalla stagione 2024/2025. L'organo calcistico avrebbe optato per eliminare questa possibilità, forse anche per allontanarsi da quel concetto di partecipazione non basata sul "merito sportivo" con il quale ha dato battaglia alla Superlega.