Una battuta innocente, divenuta oggetto di critiche, dalle poste italiane e anche dall’ex Premier Renzi: “Se non volevo essere sotto esame, facevo domanda alle Poste”. Ieri Sarri, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ha scherzato così, tirando in ballo le poste, in modo ingenuo. Poteva mai prevedere che la sua battuta avrebbe avuto un eco del genere? Infatti, nelle ore successive, dopo la piccata risposta di Poste Italiane, il web si è scatenato, con foto, meme e commenti vari.



