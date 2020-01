Your browser does not support iframes.

Ieri sera bastava compulsare i social network, al termine di Roma-Juventus, per accorgersi di come i tifosi bianconeri fossero quasi più esausti per la sofferenza patita da Ronaldo e compagni nel difficile finale di partita, che entusiasti per la ritrovata vetta solitaria della classifica. Specie dopo il rigore trasformato da Perotti molti sostenitori bianconeri hanno avuto il serio timore di non vincerla; alla fine, tuttavia, la paura ha lasciato il posto alla giusta esultanza, in attesa di notizie sul fronte medico da parte di Demiral (sempre più idolo!) e di nuove vittorie dei ragazzi di Sarri, magari meno faticose se possibile…