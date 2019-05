Dopo una sola stagione potrebbero separarsi le strade di Mattia Perin e della Juventus. Il portiere ex Genoa sarebbe pronto a lasciare i bianconeri, alla ricerca di maggiore spazio per far valere le proprie doti in vista del prossimo Europeo itinerante da disputare. Un obiettivo complicato, la Nazionale, qualora dovesse rimanere a Torino. Szczesny quest'anno si è dimostrato straordinario, ma Allegri non ha mai avuto dubbi. In ogni caso, la Juve non pare affatto sorpresa dalla scelta di Mattia e starebbe pensando a un colpo a sorpresa. Si tratta di Jiri Pavlenka, estremo difensore ventisettenne di proprietà del Werder Brema. La trattativa potrebbe decollare qualora l’addio a Perin diventasse ufficiale.