Nessuna voce, è silenzio tombale in casa della Vecchia Signora. Come sottolinea anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nel postnessuno eccettoha preso la parola tra i bianconeri, nè davanti alle telecamere nè sui social, dove i giocatori sono soliti commentare vittorie e sconfitte, anche soltanto con un breve messaggio ai tifosi. Anche prima del match non si era presentato nessun dirigente alle tv, senz'altro per evitare di dover affrontare la questione sul caso plusvalenze che vede indagati, tra gli altri, Agnelli e Nedved.