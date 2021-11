Brutto episodio quello accaduto ieri all'esterno dello Stadio "Castellani", nel post partita di. Ladi Toscana Tv Greta, impegnata nel raccogliere le impressioni a caldo dei tifosi ospiti, è stata infatti avvicinata da un uomo che ha allungato le mani su di lei, per poi dileguarsi. Mantenendo la calma, la donna ha subito detto: "Scusa, non puoi fare questo", per poi postare il video sui social con la speranza di identificare l'autore del gesto. La Polizia è al lavoro per provare a risalire al molestatore, mentre l'della Toscana ha condannato l'accaduto parlando di "episodio gravissimo" ed esprimendo solidarietà alla professionista.