C'è anche la Juventus tra le pretendenti di Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere il primo candidato a sostituire Paulo Dybala ormai prossimo all'addio. Secondo i betting analyst, un trasferimento a Torino dell'esterno classe 1999 della Roma vale 2 volte la posta. Quella bianconera, però, non è l'unica opzione possibile per lui: tra le squadre estere interessate alla situazione c'è anche il Tottenham di Conte e Paratici, sempre particolarmente attenti al mercato italiano, con un approdo a Londra a quota 12, mentre un passaggio a una tra PSG e Manchester United vale 20 volte la posta. A quota 33, invece, c'è anche il ritorno all'Inter, così come lo sbarco in una tra Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Napoli o Liverpool.