In caso di addio dila Juventus dovrebbe andare alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dybala e Morata. Secondo quanto riportato da "Calciomercato.it", in questo momento l'alternativa numero uno al fuoriclasse portoghese sarebbeattaccante classe 1997 del Manchester City e della nazionale brasiliana. Il City, nonostante la cessione di Aguero, non considera incedibile il suo attaccante, che potrebbe arrivare alla Juve con una trattativa alla Chiesa. L'altra opzione per l'attacco potrebbe essere Mauro Icardi, che parte però dietro a Gabriel Jesus nella lista di Allegri.