Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul futuro della panchina della Juventus, dopo che Massimilianoha annunciato il proprio addio al termine della stagione in corso. Il preferito resta Pep, manager del Manchester City, ma, come vi abbiamo anticipato su ilBiancoNero.com , non è possibile arrivare a lui prima dell'estate del 2020, tra un anno. Per puntare al ritorno di Antoniobisogna poi superare un doppio ostacolo: il veto imposto da Andrea Agnelli e John Elkann dopo l'addio nell'estate del 2014 e la concorrenza dell'Inter, che al momento è in pole. Attenzione anche a Carlo: il contratto con il Napoli prevede ancora due stagioni, ma è il preferito di Cristiano Ronaldo per la sua Juventus.