Dopo appena sei mesi al Manchester City, Joao Cancelo potrebbe già lasciare la Premier League. Arrivato in estate dalla Juventus, il portoghese sta facendo fatica ad affermarsi in Inghilterra e con Pep Guardiola non è titolarissimo, anzi: 15 presenze e un gol tra campionato e coppe. Ecco perché secondo Mundo Deportivo il Valencia vuole fare un tentativo per riportarlo in Spagna, lì dove è stato fino a prima di sbarcare alla Juve. Gli spagnoli stanno pensando a un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la formula ancora non convince il City.