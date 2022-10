Dal canale youtube della Juventus:



"Le nostre telecamere hanno seguito l'allenatore Paolo Montero alla guida della sua Under 19 della Juventus che, partendo da una situazione di svantaggio di 2-0, ha ottenuto un'entusiasmante vittoria per 2-3 contro il Benfica e si è qualificata per il prossimo turno della UEFA Youth League".



