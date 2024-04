Nel match di domenica sera contro la Fiorentina si è toccato il record negativo del secondo triennio di Massimiliano Allegri in panchina (25%, con appena 373 palloni toccati contro una media di oltre 600). In generale, però, ilnon è di certo il "punto forte" della, al 12° posto tra le squadre di Serie A con 27 minuti e 14 secondi a partita. In cima al podio c'è il Napoli con 34'17'', seguito dal Bologna di Thiago Motta (33'15'') e dal Milan (32'23''); quarta l'Inter con 31'23'' e quinta la Fiorentina con 31'21'', mentre a chiudere la classifica è l'Udinese con 21'21'', secondo i dati di Trasnfermarkt.it.