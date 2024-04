Juve, il dato sul possesso palla contro la Fiorentina

Il dato fa oggettivamente rabbrividire, accostato alla. Nel match di ieri sera contro lai bianconeri hanno toccato il record negativo del, la percentuale più bassa da quando Massimilianoè tornato a Torino. Il precedente "primato", sempre con il tecnico livornese in panchina, risaliva a una sfida di Champions League contro il Chelsea del 29 settembre 2021, ovviamente terminata 1 a 0: allora si era raggiunto il 28%.Un dato che farà sicuramente discutere ancora a lungo, tanto più perché abbinato a un altro forse ancor più clamoroso: Manuel, che per la zona di campo in cui è schierato dovrebbe essere il regista della squadra , ha toccato infatti appena 21 palloni in tutta la partita (373, in totale, per i suoi, che fino a ieri avevano una media di 600), troppo pochi anche per lui che infatti, al termine del match, ha ammesso che "bisogna tenere di più la palla", mentre troppo spesso i bianconeri si abbassano. Forse un messaggio ad Allegri, che è sì tornato alla vittoria anche in Serie A ma si è trovato anche ad assistere di nuovo a tutti i limiti di quella formazione creata a sua immagine e somiglianza.