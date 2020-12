Alla vigilia della gara con l'Atalanta in programma domani alle 18.30 per la 12a giornata di campionato, ecco il report dell'allenamento dal sito ufficiale del club: "Terzultima partita in programma a concludere, prima di Natale, questo vero e proprio tour de force per la Juventus. Reduce da tre vittorie in 8 giorni, fra campionato e Champions League, la squadra di Mister Pirlo vuole continuare la striscia positiva e portare a casa 3 punti contro l’Atalanta, attesa domani alle 18.30 all’Allianz Stadium. Oggi la squadra ha sostenuto l’allenamento mattutino al Training Center, incentrato su possesso palla e tattica. Nel pomeriggio non perdete, su Juventus Tv, la ormai consueta intervista della vigilia di Mister Andrea Pirlo".