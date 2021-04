Da Juventus.com, ecco il resoconto dell'allenamento di oggi.



"Prosegue la settimana di allenamenti per i bianconeri in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica 2 maggio, con fischio d’inizio alle ore 18.00, la Juventus sarà impegnata a Udine contro i friulani. Il match sarà valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, la quint’ultima del girone di ritorno.



In palio ci saranno punti importanti e la squadra di Mister Andrea Pirlo vorrà sicuramente tornare a casa con una vittoria. Il gruppo, dunque, per preparare al meglio questo appuntamento si è ritrovato questa mattina al Training Center, dopo la sessione pomeridiana di ieri. L’allenamento odierno, accompagnato da una leggera pioggia, ha visto i giocatori concentrarsi su possesso palla ed esercitazioni tattiche.



Domani, a tre giorni dalla sfida contro l’Udinese, l’appuntamento per i bianconeri è nuovamente fissato al mattino".