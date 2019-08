Dopo che, nelle prime uscite in amichevole in International Champions Cup, laera apparsa come la "copia" della squadra di Massimiliano Allegri soltanto tra le mani di un allenatore diverso, nel primo tempo della partita contro l'tutto è andato verso una direzione nuova. Certamente più divertente ed emozionante, ma anche più "sconsiderata" e traballante in fase difensiva. Contro i colchoneros, i bianconeri hanno dominato nel, avvicinando il 60% in totale. I dati più incredibili, però, arrivano daiverso la porta avversaria e daicalciati:i primi, un record per questa edizione della competizione estiva, beni secondi, di cui addirittura sette nei primi 20 minuti di gioco.In fase di pressing i bianconeri hanno mostrato passi avanti, ma, come detto,I gravi errori di Mattia De Sciglio e Matthijs de Ligt hanno lasciato spazio al talento senza confini di un Joao Felix straripante. E i gol subiti dalla Juventus in estate sono saliti a quota 9 in quattro partite giocate. Chi non delude mai è Giorgio, impeccabile con Allegri come con Sarri, al netto dei continui problemi muscolari che lo colpiscono con regolarità. Leonardoè stato impreciso, anche in fase di impostazione, nello stralcio contro l'Atletico, mentre, come detto, non ha brillato in queste prime amichevoli . Merih Demiral scalpita, ma non basta.