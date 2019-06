Torna in campo il re. All'Estádio do Dragão la notte di Cristiano Ronaldo, che guiderà il Portogallo nella sfida delle Final Four di Nations League contro la Svizzera. La Nazionale di Fernando Santos, campione d'Europa in carica, va a caccia di un altro trofeo: l'ostacolo è la squadra del c.t. Vladimir Petkovic. Tutti gli occhi saranno ovviamente puntati su CR7: il fuoriclasse della Juventus ha saltato l'ultima sfida della stagione bianconera proprio per arrivare al meglio all'impegno di questa sera. Calcio d'inizio alle ore 20.45: segui Portogallo-Svizzera in diretta.