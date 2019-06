Cristiano Ronaldo torna a vestire la maglia della Nazionale portoghese dopo l'infortunio che, nello scorso mese di marzo, gettò nel panico i tifosi della Juventus, in vista dei successivi quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Il Portogallo affronta la Svizzera domani sera, nella prima semifinale di Nations League, con fischio d'inizio alle ore 20.45 La partita sarà visibile anche in chiaro, su Italia 1, a partire dalle 20.30. Per ammirare ancora una volta CR7, seppur non con la maglia bianconera. Giovedì, invece, è in programma la partita tra Olanda e Inghilterra.