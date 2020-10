E stasera tocca ancora a Cristiano Ronaldo, perché CR7 vuole giocare sempre, vuole giocarle tutte. Anzi no: non proprio tutte. Cristiano ha deciso di rimandare di qualche giorno l'ennesima puntata della sua rincorsa al record di Ali Daei: dopo i due gol alla Svezia, lo juventino - a soli 8 gol dal primato dell'attaccante iraniano - si è allenato con il gruppo e vorrebbe giocare, ma Santos predica calma e potrebbe concedergli uno spezzone. "Il fatto che sia arrivato qualche ora più tardi non influirà sulla partita", le parole del commissario tecnico. Che sicuramente ascolterà le parole e il cuore di Ronaldo: c'è Portogallo-Spagna, è una partita importante per Ronaldo.