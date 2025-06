Portogallo-Spagna, le formazioni ufficiali: la scelta su Conceicao

AFP via Getty Images

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Portogallo-Spagna che si sfidano questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21, in occasione della finale della Nations League 2024/25.I portoghesi sono approdati all'atto finale dopo aver battuto 2-1 in rimonta la Germania padrone di casa grazie ai goal dello juventino Francisco Conceicao e dell'ex bianconero Cristiano Ronaldo.La Spagna, invece, si è qualificata piegando la Francia con un pirotecnico 5-4 griffato dalla doppietta di uno straripante Lamine Yamal. C'è grande attesa, dunque, per la sfida dell'Allianz Arena: di seguito ecco le formazioni ufficiali.

Portogallo-Spagna, le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes; Conceiçao, Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. CT: De la Fuente.