Penultima serata di nazionali, si sono giocate le prime partite della 3^ giornata di qualificazione ai Mondiali del 2022. Come sono andati i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive selezioni? Partiamo dal più atteso di tutti: Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo se l'è vista tutta ma alla fine è riuscito a raddrizzare la situazione. Il Lussemburgo infatti passa addirittura in vantaggio, poi pareggia Diogo Jota e, nel secondo tempo, proprio CR7 riporta avanti i suoi: serve l'ex juventino Joao Cancelo e si butta dentro dettando l'assist di ritorno; Cancelo gli fornisce il desiderato assist e lui corregge in rete da pochi passi. Poi Joao Palhinha fissa il punteggio sul 3-1 per i lusitani, e Ronaldo si gode il gol numero 103 in nazionale (-6 dall'iraniano Ali Daei) nonché il numero 771 totale in carriera. Ne manca solo uno per agganciare Romario!

GLI ALTRI - Matthijs De Ligt con la sua Olanda ha vita facile nel 7-0 rifilato a Gibilterra, mentre nella Turchia non gioca ancora Merih Demiral (e la squadra pareggia 3-3 con la modesta Lettonia). Nella settimana del definitivo rientro di Ramsey e Dybala, c'è da vedere quali siano le effettive condizioni del difensore turco. Spezzone di partita per Radu Dragusin nel pareggio 0-0 della Romania Under 21 contro i pari-età della Germania nell'Europeo di categoria, così come per Gianluca Frabotta nella vittoria per 4-0 dell'Italia Under 21 sulla Slovenia padrona di casa.