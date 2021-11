Non solo Spagna e Svezia, con Morata e Kulusevski. In campo questa sera per le qualificazioni aidel 2022 in Qatar anche, ovvero in due nomi Cristianoe Dusan: senz'altro interessante il confronto tra i due attaccanti, che rappresentano rispettivamente il passato e il (possibile) futuro della. Il centravanti serbo classe 2000, attualmente in forza alla, è infatti un obiettivo concreto del club bianconero.