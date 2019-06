Tutti pazzi per Nelson Semedo. Il difensore portoghese dovrebbe salutare il Barcellona e cambiare squadra nei prossimi mesi. La Juventus è alla ricerca di un giocatore capace di ricoprire il ruolo di terzino e, possibilmente, di esprimersi anche in difesa. Caratteristiche che Semedo possiede. Tuttavia, non manca la concorrenza. L'Atletico Madrid si è già fatto avanti e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, anche il Paris Saint-Germain avrebbe pensato al portoghese per rinforzare la propria squadra.