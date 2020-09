Dopo la vittoria per 4-1 contro la Croazia, il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo: "Non sto preservando Ronaldo. Se fosse stato in grado di scendere in campo l'avrei schierato. Non ha giocato, ma ora si sente già molto meglio. Non ha nessuna ferita né infortunio, è una semplice infezione. Verrà in Svezia con la squadra e se tutto andrà bene partirà titolare”. Il portoghese aveva saltato la gara con la Croazia per un'infezione a un dito del piede destro.