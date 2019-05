Ha saltato l’ultimo match di campionato per farsi trovare pronto in vista della Nations League:ha salutato la, che ritroverà soltanto nella prossima stagione, e ha riabbracciato il suo. Il cinque volte Pallone d’Oro guiderà la squadra del c.t. Santos nella partita del 5 giugno contro la Svizzera e ha già iniziato a mostrare i muscoli in allenamento. “E’ sempre un piacere tornare nel mio paese, forza Portogallo”: CR7 è in splendida forma, come dimostra l’ultima immagine pubblicata su Instagram.