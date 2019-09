Dopo il poker di ieri sera col Portogallo e il record di miglior marcatore nelle partite di qualificazioni europee, Cristiano Ronaldo divide i meriti con il resto della squadra: "Stiamo passando un buon momento, io sono contento per come abbiamo migliorato il gioco in questi ultimi anni. Tocca a me, adesso, continuare a dare una mano alla nazionale. Abbiamo battuto la Serbia che era la cosa più difficile, era importante dare continuità a quel successo e ci siamo riusciti. Ora abbiamo due partite, una in casa e una fuori, ma penso che potrebbe bastarci una vittoria in due partite".