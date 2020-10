5









Anthony Lopes positivo al coronavirus. Il portiere della nazionale portoghese è risultato positivo al tampone, e tutti i compagni di ritiro - dunque compreso Cristiano Ronaldo - sono stati sottoposti a controlli. Dai primi riscontri, Ronaldo è risultato nuovamente negativo.



ANSIA - C'è però ansia nel ritiro del portogallo e - s'immagina - anche in casa Juve. Come dimostrato dal caso Genoa, finché non arriva una doppia negatività nei giorni successivi al primo tampone, l'apprensione e l'allerta restano alti. E l'isolamento è obbligatorio. Anche per questo nessuno festeggia nel ritiro portoghese, nel quale il portiere del Lione era arrivato da negativo. Sarebbe poi una vera beffa per Cristiano: andato via dalla 'bolla' bianconera e costretto, nuovamente, a un isolamento forzato.