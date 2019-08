Alle 11.11 di stamattina, sono partite le trasmissioni del nuovo canale tematico della Federazione portoghese. Canal 11, così si chiama l'ambizioso progetto della Federcalcio lusitana, primo tra gli organi federali a percorrere la strada dell'autonomia televisiva. In attesa che anche la FIGC si muova in tal senso, in Portogallo non hanno avuto dubbi su chi usare per lanciare l'iniziativa: Cristiano Ronaldo. "Credere che sia tutto possibile" ricorda CR7 nel lancio del canale.