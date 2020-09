Cristiano Ronaldo non si è allenato neanche questa mattina. Solo lavoro in palestra per l’attaccante della Juventus, che ha saltato la seconda seduta di gruppo con il Portogallo a causa di un’infezione ad un dito del piede destro. A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato il CT portoghese Fernando Santos, alla vigilia della partita di Nations League contro la Croazia: "Non lo so ancora se domani potrà giocare, vedremo. Dobbiamo valutare come reagisce l’antibiotico. Il gruppo è tranquillo. Non importa se Cristiano giocherà o meno, ovviamente saremmo felici di averlo a disposizione ma non è un problema".