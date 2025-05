Portogallo, i convocati per la Nations League: la scelta su Conceicao e Renato Veiga

Getty Images

Renato Veiga e Francisco Conceicao in Nazionale

Portieri : Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)

: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers) Difensori : Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Juventus);

: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (SS Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Juventus); Centrocampisti : Joao Palhinha (Bayern Monaco), Ruben Neves (Al Hilal), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Felix (Milan AC);

: Joao Palhinha (Bayern Monaco), Ruben Neves (Al Hilal), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Felix (Milan AC); Attaccanti: Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rodrigo Mora (FC Porto), Rafael Leão (Milan AC), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Il loro futuro allaè in bilico, quello in Nazionale no. Siachesono stati convocati dal CT delRoberto Martinez per i prossimi impegni della Final Four di Nations League, insieme ad altri giocatori del campionato di Serie A come Nuno Tavares della Lazio e Joao Felix del Milan. Presente in lista anche l'ex bianconero, che a 40 anni compiuti non sembra avere alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato.Ecco l'elenco completo dei convocati.