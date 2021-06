Alla vigilia di Francia-Portogallo Didier Deschiamps ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "I nostri avversari puntano molto su di lui e sui suoi gol. Nelle prime due partite ha sempre segnato, ora dovremo cercare di limitarlo. Non possiamo pensare che la possibile eliminazione del Portogallo diventi una motivazione per noi. Dagli ottavi di finale in poi sarà una nuova competizione, le carte verranno mescolate e le impressioni della prima parte della competizione non saranno le stesse".