Cristiano Ronaldo in tears. Portugal are out. Shock. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vvfeLik5sn — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 10, 2022

Eliminazione shock per ildiche cede il passo al- vittoria per 1 a 0 -, e saluta il Mondiale ai quarti. Immediata la reazione di CR7 che lascia il campo e nella pancia dello stadio esplode in lacrime, come documentato dai cronisti lì presenti.